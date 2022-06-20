نيودلهي 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 12.781 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 43.309.473 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 524.873 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.707.900 حالة.// انتهى //09:55ت م0023