جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساستعرض المدير العام للعمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية المهندس أنس عصامي خلال لقائه أمس معالي وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي مشروعات البنك للاستجابة لجائحة كورونا.وجرى مناقشة سير العمل في مجالات العمل المشترك ومنها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، والرعاية الصحية للأمهات والأطفال بجانب المشروعات الجديدة التي ترغب موريتانيا في تمويلها بواسطة البنك.// انتهى //10:46ت م0032