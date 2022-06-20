نجران 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه، أمس، لقاءً مع أعضاء اللجنة الصناعية والتعدين وعدد من المستثمرين، بحضور نائب رئيس مجلس غرفة نجران هادي آل عامر ، والأمين العام وعددٍ من الأعضاء، وذلك بمقر الغرفة.واستعرض اللقاء عرضاً مرئياً تعريفياً للخدمات التي تقدمها الوزارة وعدداً من المنصات التي تسهل على أصحاب المصانع التواصل مع ذوي الخبرات، واستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وكذلك تأهيل المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة في قطاع التعدين وخاصة الوظائف الفنية، إلى جانب مناقشة عددٍ من العوائق التي تواجه العاملين بقطاع التعدين بالمنطقة، وتنظيم وتخطيط المجمعات الصناعية بالمنطقة، بما فيها موقع بير عسكر والذي يعد من أهم المواقع التعدينية الغنية بالثروات الطبيعية.وتم خلال الاجتماع مناقشة الخدمة المجتمعية لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي والمساهمة في دعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية.// انتهى //10:48ت م0034