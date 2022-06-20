الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالارتفاع القياسي لأسعار المحروقات الذي تسجله البلاد بسبب الظروف الدولية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي سيعقد اجتماعاً لاتخاذ قرار بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي.وتناقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الالتزام بالتصدي لخطاب الكراهية والقضاء عليه، عبر تعزيز احترام التنوع والاندماج، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.وتطرقت صحف الاثنين إلى توجه الناخبين الفرنسيين أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في الدور الثاني من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية.وأشارت إلى إعلان ألمانيا عن إجراءات طارئة للتعامل مع نقص إمدادات الغاز الروسي، من ضمنها الاستمرار والتوسع في استخدام الفحم في محطات توليد الطاقة.وعرجت الصحف على مقتل أكثر من 60 شخصاً نتيجة الفيضانات التي اجتاحت مناطق شاسعة من الهند، وتعرض نحو 3 ملايين آخرين للضرر.// انتهى //10:53ت م0037