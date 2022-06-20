جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة محافظة جدة أكثر من 23 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية وذلك خلال شهر مايو الماضي.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي، أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها الرقابية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مشيراً إلى أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16,558 منشأة صحية، وفحص 6,499 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.وبيَن أن الأمانة نفذت 13,282 زيارة للمنشآت التجارية، جرى خلالها إغلاق 610 منشآت مخالفة، وتسجيل 8,777 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.// انتهى //10:57ت م0039