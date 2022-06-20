مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقدت جامعة أم القُرى اليوم ورشة العمل الثالثة لمتابعة آلية تطبيق الفصول الدراسيَّة الثَّلاثة مع بداية العام الجامعي القادم 1444هـ، بحضور 500 أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس .وشملت محاور الورشة الاستعدادات الإدارية والأكاديمية لتنفيذ عملية التحوُّل بالشراكة مع الجهات التنفيذية والتنسيقية، والانتقال المرن للنظام الجديد.يذكر أن نظام الفصول الدارسية الثلاثة يضمن تعزيز تنافسية مخرجات الجامعة محليًّا ودوليًّا، وتحقيق أعلى المستويات الأكاديمية.// انتهى //11:03ت م0040