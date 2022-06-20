جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساستقبل الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، بمقر الأمانة العامة في جدة أمس، القنصل العام لمملكة تايلاند بجدة الدكتور سراجاك بوراناسامريدي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.وأكد القنصل العام لتايلاند حرص بلاده على التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التنمية المستدامة والمساعدات الفنية والتعليم وزيادة مستوى المشاركة .// انتهى //11:17ت م0041