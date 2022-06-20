الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأقام المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالرياض اليوم, ندوة بعنوان "ثقافة سلامة المرضى : الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية" وذلك بمدينة الملك فهد الطبية.وتأتي الندوة استكمالاً للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات في دورته الرابعة, ضمن سلسلة من النشاطات المتخصصة لهذا المشروع التي ستشمل مناطق المملكة بمشاركة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقطاعات العسكرية والجامعية والخاصة.وتهدُف الفعالية إلى تعميق الفائدة من التقارير والتوصيات الوطنية المتعلقة بالمشروع والاستخدام الأمثل للبيانات وطرح المناقشات العلمية والخطط التصحيحية القابلة للتنفيذ في سبيل تحسين ثقافة سلامة المرضى وجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً وشفافية.// انتهى //11:29ت م0042