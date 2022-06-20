نجران 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستحتضن جبال منطقة نجران ثروة وطنية لعددٍ من المواقع التعدينية لاستخراج أفضل أنواع الجرانيت مما أسهم في خلق فرص استثمارية ذات مردود اقتصاديٍ كبير، تصل منتجاتها إلى أكثر من 28 دولة حول العالم.ويمتاز الجرانيت الخام المستخرج من منطقة نجران بالإقبال الواسع عالمياً للحصول عليه ، لتميزه بجودةٍ عاليةٍ وألوانٍ باهية، وخاصةً اللون البني بدرجاته من الفاتح إلى الغامق واللون الأحمر القرمزي.ويبرز جرانيت بئر عسكر كأهم المواقع التي يستخرج منها الجرانيت ، على مسافة 13 كيلو متر شمال غرب نجران ، ويتألف من جرانيت فلسباري قلوي خشن الحبيبات لونه بني عليه بعض النقاط السوداء ، يستخدم لكافة أغراض الزينة ، بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 30 كيلو متر مربع.ويمر استخراج الجرانيت بثلاث مراحل هي التحجير واستخراج الأحجار من المقالع ومن ثم نقله إلى مصانع إنتاج الألواح و الترابيع ومن ثم تسويقه للسوق المحلي والعالمي.وأسهمت مصانع المدينة الصناعية بنجران المتخصصة في الرخام في توظيف عددٍ كبيرٍ من الكوادر السعودية سواء في خط الإنتاج أو التسويق للمنتج محلياً وعالمياً، ويتم تصدير المنتج النهائي على هيئة ألواح مقصوصة حسب رغبة العميل أو الشركة المستوردة للمنتج عبر الموانئ السعودية لشتى أنحاء العالم.وفي جولة لـ "واس" في المدينة الصناعية بنجران برزت صناعة الجرانيت، حيث أوضح المهندس مانع عبدالله هركيل، أحد المستثمرين في مجال صناعة الجرانيت، أن مدينة نجران الصناعية مكتملة التجهيزات من حيث توفر المساحات والطرق وخدمات البنية التحتية، ومناسبة تسعيرة المتر المربع وانخفاضه مقارنةً بالمدن الصناعية الكبرى بالمملكة، بما يشجع على إنشاء المشروعات الاستثمارية ويجذب المستثمرين لها، نظراً لما تتميز به من موقع قريب من المواد الأولية الخام المتوفرة بشكل كبير بالمنطقة وخصوصاً الجرانيت الذي تشتهر به نجران محلياً وعالمياً ويمثل مخزوناً كبيراً بالجبال الواقعة في بئر عسكر، وعاكفة، والحصينية، ودحضه وغيرها من الجبال المنتشرة بالمنطقة ويمكن استخراجه وتصنيعه لسنوات طويلة قادمة - بإذن الله - ، مع الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خريجين جامعة نجران والكلية التقنية والمعهد الصناعي.وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية تمثل سوقاً جيداً لمنتجات المدينة الصناعية بنجران نظراً لقربها وللكثافة السكانية الكبيرة في منطقتي عسير وجيزان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء بشكلٍ متزايدٍ ومستمر للسنوات القادمة، وذلك لمناسبة أسعار وجودة المنتجات التي تنتج بالمدينة الصناعية بنجران مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى بالمملكة الذي أسهم فيها انخفاض تكاليف الإنتاج من حيث النقل وإيجارات المصانع وتوفر المواد الخام القريبة من المدينة في منافسة الأسعار التي تقدم للمستهلكين سواءً في منطقة نجران أو المنطقة الجنوبية بشكل عام.وتُعد ألوان الجرانيت في نجران من أزهى ألوان الجرانيت عالمياً وأكثرها جودة ، وتنطبق عليه جميع المعايير العالمية من حيث القساوة والتماسك واللون وسهولة التصنيع، ويحمل مسميات تسويقية عالمية عدة ، واعتمد الجرانيت في نجران في كثير من المشاريع المحلية منها توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع الحكومية، ليمتد عالمياً، وتغطى جادة الشانزليزيه بباريس من جرانيت نجران، كما يُعد أبرزها بني نجران أو براون نجران، وكذلك "فيوليتا ذو اللون الأحمر القرمزي" إلى جانب اللون الزهري والأسود والأخضر ، ولا يكاد يخلو أي معرض من المعارض المقامة عالمياً تختص بالرخام من وجود هذا المنتج الحامل لاسم مدينة نجران.// انتهى //11:42ت م0044