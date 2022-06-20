الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور اجتماعهم الأول؛ برئاسة رئيس مجلس الأعضاء (المملكة العربية السعودية)، أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة ممثل المملكة العربية السعودية، والمدير التنفيذي للمجلس الدكتور عبدالرحمن الحبيب، ومشاركة ممثلي المناطق المختلفة للهيئة، سلطنة عمان ممثلة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، والجمهورية التونسية ممثلة عن منطقة شمال أفريقيا، ودولة فلسطين ممثلة عن منطقة الشرق الأدنى.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز نشاطات المجلس خلال الربع الأخير، وأفضل أساليب الزراعة الجيدة النظيفة، بالإضافة إلى تحديد أصناف التمور المفضلة للمستهلك، وتحديث مواصفات الجودة للتمور.واستعرض المجلس أوراق العمل التي أعدتها أمانة المجلس، وملاحظات ومرئيات ممثلي المناطق، واعتماد التقرير المالي النصف سنوي، ومشاريع خطة العمل لبقية عام 2022 م.يذكر أن المجلس الدولي للتمور يضم عضوية كل من: (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، جمهورية الصومال، الجمهورية اللبنانية) كما جدد المجلس الترحيب بعضوية الدول، والمنظمات ذات الصلة.// انتهى //11:44ت م0045