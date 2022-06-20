الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل اجتماعه الـ87، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.ونوه معالي رئيس مجلس الأمناء، بالأعضاء الذين انظموا إلى عضوية المجلس في دورته الجديدة، مقدمًا شكره وتقديره للأعضاء الذين انتهت عضويتهم، ونوه لالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للارتقاء بالممارسة الصحية.يذكر أن مجلس أمناء الهيئة مشكل من 15 عضوًا يمثلون مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية، ويرسم سياسات الهيئة ويعزز أداءها بما يخدم المنظومة الصحية ويرتقي بالممارسة المهنية.// انتهى //12:35ت م0052