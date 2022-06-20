جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساختتمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس، أعمال أول معسكر تدريبي لدعم مغامري ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهم بعنوان "مغامرات ريادة الأعمال"، بمشاركة 150 مبتكرًا من جميع أنحاء المملكة جرى اختيارهم من أول دفعتين من دورة "كاوست" التدريبية المكثفة المفتوحة عبر الإنترنت ؛ للمشاركة في المعسكر التدريبي.واجتمعت في المعسكر التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام مجموعة من مؤسسي شركات المستقبل، بقيادة موجهين من مركز ريادة الأعمال في" كاوست" حيث عملوا على تطوير الأفكار الفريدة المتعلقة بالشركات الناشئة، التي سبق أن تكوّنت ملامحها في دورات سابقة أقيمت عبر الاتصال المرئي.وأوضح رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتّان أحمد، أن الدورة تميزت بتحديات أساسية خاضها مؤسسو المشروعات، بدأت من بناء الفريق، والتفكير في المنتج، والتطوير، وانتهاءً بالترويج، والحصول على التمويل، والتسويق.// انتهى //13:04ت م0053