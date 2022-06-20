الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة وعدد من قيادات المديرية.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لعام 2021م، منوهاً سموه بجهود المديرية ودورهم في الحفاظ على الأمن والسلامة.// انتهى //13:06ت م0055