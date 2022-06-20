الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لخدمة المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام بمقر الأمانة بالرياض اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.وجرى خلال الاستقبال مناقشة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وذلك في إطار الحوار الإستراتيجي والمفاوضات القائمة بين الجانبين، وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:12ت م0057