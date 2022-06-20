الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية 115000 ألف متر مربع من أعمال السفلتة وصيانة الطرقات والأرصفة ودهانات خطوط الطرق في أحياء ومدن محافظة القطيف‬، ضمن خطتها الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة وإعادة السفلتة التي تنفذها البلدية حالياً شملت أعمال صيانة شارع البهاء بن زهير بالعوامية‬ بطول 1000 متر، وعرض 30 متراً، وتشمل الأعمال إزالة طبقات الأسفلت التالفة وإعادة السفلتة مع الدهان وتخطيط الشارع وتنفيذ الجزيرة الوسطية، وسفلتة وصيانة شارع 9 بحي البديعة الرابط بين مخطط 422 بالجش‬ وصولاً لمستشفى القطيف المركزي بطول 650 م.ط، وعرض 30 متراً، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة، ورفعاً لكفاءة مستوى أداء الطرق.// انتهى //13:18ت م0061