بريدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي الأولمبي‬ تحت 23 عامًا بطولة كأس آسيا .وقال سموه : "إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لما يحظى به قطاع الرياضة في بلادنا الغالية من كريم الدعم والاهتمام من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -" مقدمًا التهنئة لسمو وزير الرياضة، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وللشعب السعودي الكريم والجهازين الإداري والفني واللاعبين.// انتهى //13:18ت م0062