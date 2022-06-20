اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
الكويت 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 22ر15 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7ر7162 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0%.
وجرى تداول 8ر258 مليون سهم عبر 14947 صفقة نقدية بقيمة 74 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر15 نقطة ليغلق عند 4ر5593 نقطة، منخفضاً بـ 28ر0% جراء تداول 6ر150 مليون سهم نفذت عبر 6176 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 4ر15 نقطة ليسجل 99ر7928 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0% من خلال تداول 15ر108 ملايين سهم في 8771 صفقة بقيمة 5ر55 مليون دينار.
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