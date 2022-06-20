الطائف 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأقر مجلس جامعة الطائف في جلسته التاسعة خطة التحول لنظام الثلاث فصول دراسية.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أن الجامعة في إطار توجيهات وزارة التعليم قد أقرت خطة شاملة للتحول ترتكز على عدة مراحل، تشمل: المواءمة مع الخطط الحالية، و المراجعة الشاملة لجميع الخطط و البرامج الدراسية التي زادت عن 90 برنامجاً في مراحل الماجستير، و البكالوريوس، و الدبلوم، و مراجعة متطلبات الجودة و الاعتماد، بالإضافة إلى تكوين فريق عمل يتولى وضع الأطر العامة لتحديث وتطوير خطط دراسية جديدة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.وأكد عسيري، أن الجامعة تعمل حالياً على تطوير المنظومة الأكاديمية و التقنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الفصول الثلاثة، مقدماً شكره لوزارة التعليم على دعمها المستمر لمسيرة الجامعة نحو التحول لنظام الفصول الثلاثة.// انتهى //13:21ت م0064