الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية الإكوادور خوان كارلوس هولوغوين.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفُرص تعزيزها في مُختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:25ت م0065