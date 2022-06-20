الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسوقع البريد السعودي "سبل" عدداً من الاتفاقيات مع دول (الجزائر، موريتانيا، السودان) على هامش اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في الجزائر التي تُعنى بتقديم خدمة طرود الحج والعمرة لحجاج ومعتمري هذه الدول من خلال مركز البريد السعودي "سبل" لأعمال الحج.ووقع الاتفاقية من جانب "سبل " نائب الرئيس للشؤون القانونية والدولية والتنظيمية عبدالعزيز بن سابق الفوزان، ومن جانب بريد الجزائر المدير العام للبريد الجزائري لؤي زيدي، ومن جانب الشركة الموريتانية للبريد علي ولد عيسى المدير العام للبريد الموريتاني، ومن جانب بريد السودان أبوبكر محمد عبدالله المفوض من المدير العام للبريد السوداني.وستقدم الخدمة للحجاج بأسعار خاصة عبر نقاط بيعٍ في المكاتب المحددة في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتقاط طرود الحجاج من مقر سكن بعثة الحج حسب الترتيبات التشغيلية المتفق عليها، كما سيتم جدولة رحلات جوية مع شركات الطيران المناسبة برحلات مباشرة أو بمحطة توقف واحدة على الأكثر، ويقوم بريد دولة الحاج بالتنسيق مع شؤون الحج بدولتهم بتعريف الحجاج والمعتمرين بالخدمة، وتسويقها على الحجاج والمعتمرين عن طريق البريد السعودي، والتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المختصة لمنح تسهيلات لهذه الخدمة، وكذلك قيام بريد دولة الحاج بإعطاء الأولوية لمواد الحجاج بسرعة المعالجة والتسليم لتلك الشحنات إلى المستفيدين بأسرع وقتٍ ممكن، كما يتم التنسيق المشترك بين المختصين والمسؤولين عن بعثات الحج والبريد السعودي في هذه الدول.وبدوره يقوم البريد السعودي وفق آليات تقنية متقدمة بإشعار بريد دولة الحاج بعدد الإرساليات وأرقامها وعدد الطرود ومواعيد وصولها لوضع التجهيزات المناسبة لسرعة معالجتها وتسليمها للمستفيدين في أسرع وقت.// انتهى //14:41ت م0096