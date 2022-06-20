الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، الرقيب أول هيازع بن درويش البارقي، نظير قيامه بإنقاذ أسرة من الغرق بشاطئ نصف القمر.وأثنى سموه على ما قام به الرقيب البارقي من عملٍ بطولي أسهم في إنقاذ أربعة أنفس وحماية أسرة بأكملها , مؤكدا أن هذه المواقف البطولية غير مستغربة على أبناء الوطن.// انتهى //14:45ت م0098