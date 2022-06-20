الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسوافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، على تعيين المهندس خالد بن حمد القنون رئيساً تنفيذياً للشركة؛ اعتباراً من تاريخ 20 يونيو 2022م.ويمتلك "القنون" خبرة هندسية وقيادية وإدارية تمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث تدرج في عدد من الوظائف الهندسية والقيادية، ليصبح نائباً للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين عام 2018م، قبل أن يصدر قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه رئيساً تنفيذياً مكلفاً بتاريخ 7 يونيو 2021م.من جهته، عبر المهندس القنون عن سعادته بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، مُقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة السعودية للكهرباء على ثقتهم، مؤكداً سعيه المستمر لتحقيق أهداف وتطلعات الشركة بما يُسهم في تطوير الخدمات الكهربائية المقدمة لجميع المشتركين.// انتهى //14:45ت م0099