مسقط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 54ر4134 نقطة مرتفعًا بمقدار 99ر13 نقطة وبنسبة بلغت 34ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر4120 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و135 ألفًا و958 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة بلغت 4ر47% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 770 ألفًا و442 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 055ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 32ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:46ت م0100