بريدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه في الإمارة اليوم ، اجتماعاً لمناقشة أعمال معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي حسن بن مرضي ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة .وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود المعالجة للتشوه البصري لتحسين المشهد الحضري لمدن ومحافظات المنطقة ، والتركيز على حلّ جميع المسببات المشوهه بصرياً ، منوها بالدور التكاملي والتعاوني بين الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة لتحسين وتجميل المدن والمحافظات كلاً حسب اختصاصه ، ووضع المستهدفات عبر خطة ميدانية تشمل جميع عناصر تحسين المشهد الحضري، مطلعا على عرضٍ مرئي يوضح الجهود المبذولة لأعمال معالجة مظاهر التشوهات البصرية وتطوّر أعمال أمانة القصيم في مسار مشاريع تجميل وتحسين المشاهد الحضرية بالمنطقة عامة.// انتهى //14:49ت م0101