الدوحة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمةٍ بلغت 49.90 نقطة، حيث بلغت نسبته 0.41 %، ليصل إلى 12 ألفاً و069.95 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 200 مليون و795 ألفاً و875 سهماً، بقيمة 695 مليوناً و937 ألفاً و250.066 ريال، نتيجة تنفيذ 19287 صفقةً في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركةً، بينما انخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //14:51ت م0102