جيزان 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، الشيخ سلطان الثبيتي بمناسبة تعيينه رئيسا لفرع النيابة العامة بالمنطقة .وجرى خلال الاستقبال بحث سير عمل النيابة، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والسبل الكفيلة بإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:55ت م0103