عام / سمو نائب أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
جيزان 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، الشيخ سلطان الثبيتي بمناسبة تعيينه رئيسا لفرع النيابة العامة بالمنطقة .
وجرى خلال الاستقبال بحث سير عمل النيابة، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والسبل الكفيلة بإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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