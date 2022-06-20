جيزان 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم وأعضاء المجلس ومؤسسي الجمعية.وأكد سموه أهمية العمل الاجتماعي لتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع فيما يتعلق بخدمة الأحياء والمقيمين بها بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة ، مشدداً على أهمية الدور المناط بالجمعية وغيرها من الجهات الخدمية والاجتماعية وضرورة الحرص على تقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.كما اطلع على سير أعمال الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها بما يسهم في تكوين علاقة إيجابية بين الفرد والمجتمع والمساهمة في تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على ثرواتها ومكتسباتها ، موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم المزيد من الخدمات.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.//انتهى//15:00ت م0104