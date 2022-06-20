عمّان 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم، عن عودة 5994 سورياً مسجلين لدى الأردن كلاجئين إلى بلادهم العام الماضي، في حين بلغ عدد العائدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1449 لاجئاً.وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش في تصريحٍ صحفي: إن عدد اللاجئين في الأردن بلغ 761.5 ألف لاجئ، منهم 675 ألف لاجئاً سوري، يليهم العراقيون بنحو 66 ألفاً، فاليمنيون 23 ألفاً، فالسودانيون 5.5 آلاف، فالصوماليون 656 لاجئاً، والبقية من جنسيات مختلفة.// انتهى //15:03ت م0106