سكاكا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف السعي الدؤوب لأن تكون المنطقة نموذجًا وطنيا في العمل التطوعي، وتوزيع الكفاءات العملية التطوعية بشكل يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن العمل التطوعي من الأعمال المباركة وجزء مما تربى عليه الشعب السعودي الذي يسارع دائماً للمشاركة والإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية, منوهاً بما هيأته الحكومة الرشيدة لتشجع العمل التطوعي، وتوفير قنوات لذلك بشكل مدروس وآمن.جاء ذلك خلال إعلان سموه عن تأسيس وحدة تطوعية في إمارة منطقة الجوف وتدشين حساب الإمارة في المنصّة الوطنية للعمل التطوعي بمكتبه بالإمارة اليوم.واستمع خلال التدشين لشرح من مدير إدارة الشراكة الاجتماعية في الإمارة بتول بنت عايد الرويلي عن الحساب, مشيرة إلى أنه جرى تخصيص أيقونة خاصة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للفرص التطوعية التي تطرحها إمارة المنطقة.وبينت أن المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتميز بعدة مميزات تسهل على المتطوعين والمتطوعات الالتحاق بالفرص التطوعية وتساعد المنظمات الحكومية وغير الربحية في استقطاب المتطوعين وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع مهاراتهم وتوثيق الجهود التطوعية، كما تظهر الساعات التطوعية وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر.حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد السناني.// انتهى //15:03ت م0107