الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساختتمت أمانة المنطقة الشرقية بمقرها في الدمام ممثلة بمركز الإبداع البلدي، اليوم , فعاليات اسبوع الإبداع البلدي والمعرض المصاحب، الذي نظمته تحت شعار" مدن المستقبل ٢"، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير .و جاءت الفعالية بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي للإبداع والابتكار، بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار وإيجاد الحلول والتحديات والصعوبات التي تواجهه المدن والقرى والهجر.وشهدت تقديم أوراق عمل منها: الإبداع في البحث عن العمل، الإبداع والابتكار في معرفة المسار المهني، قضايا النقل والنقل المستدام في حاضرة الدمام، المدن الذكية من منظور معماري، الانبعاثات الكربونية من الأبنية ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى عرض أكثر من 300 من فكرة إبداعية تسهم في تحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا المستفيد ورفع جودة الحياة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ رؤية المملكة.من جهة أخرى فعّلت أمانة المنطقة الشرقية "خدمات الشهادات الصحية" إلكترونياً لـ 15 بلدية في المنطقة وذلك من خلال منصة "بلدي"، مؤكدة حرصها على تفعيل التحسينات على نظام "الشهادات الصحية" وتحسين الإجراءات في تنفيذ الخدمات وسعيها للتحول الرقمي والمدن الذكية.// انتهى//15:04ت م0108