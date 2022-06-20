الرياض 21 ذو القعدة1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 62.35 نقطة، ليقفل عند مستوى 11361.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 322 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، والوطنية، والتعمير، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، ووفرة، وبترو رابغ، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.99%.فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ووإس تي سي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 301.64 نقطة, ليقفل عند مستوى 21042.05 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 470 مليون سهم, تقاسمتها 2566 صفقة.// انتهى //16:23ت م0126