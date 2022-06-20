مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لوكالة البلديات نشاطها الرقابي والميداني على الأسواق التجارية والغذائية؛ وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات خلال موسم حج 1443هـ.وأوضحت الأمانة أن إدارة الرقابة النسائية كثفت خلال هذه المدة على الأنشطة النسائية, حيث بلغ عدد المحال التجارية التي كُشِف عليها 104 منشآت مختلفة. وقد تبين وجود عدة مخالفات لأسباب، أبرزها: عدم وجود رخص, ووجود شهادات صحية منتهية الصلاحية, ووجود منتجات منتهية الصلاحية, واتُّخِذت على الفور الإجراءات النظامية بحقهم وطُبِّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.وأكدت الأمانة حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية، خاصةً خلال الموسم، واستمرار الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الأنشطة النسائية للقضاء على أي مخالفات تتعلق بالاشتراطات البلدية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، والقضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.وفي ذات السياق, واصلت بلدية الحديبية الفرعية التابعة لوكالة البلديات وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة حملاتها الرقابية والميدانية على منطقة حوش بكر العشوائية؛ للقضاء على الظواهر السلبية, خاصةً قبل دخول موسم الحج، حيث أسفرت عنها ضبط ومصادرة 30 مبسطًا عشوائيًا, ومصادرة (1) طن من المواد الغذائية ومواد تجميلية مجهولة المصدر, يعرضها الباعة الجائلون المخالفون وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية المعتمدة.// انتهى //16:24ت م0129