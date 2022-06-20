عمّان 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه اليوم بنظيره الفلسطيني زياد هب الريح، الذي يزور الأردن حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين، وعدد من القضايا الثنائية تضمنت الاحتياجات التدريبية التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور التي تهم الطرفين.// انتهى //16:27ت م0130