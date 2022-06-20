الخرطوم 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة الدمازين بجمهورية السودان الشقيقة، التي نفذت خلال الفترة من 12 وحتى 19 يونيو 2022م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3.983 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع 1.409 نظارات طبية وتقديم و 1.810 قطرات للعيون.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز لعلاج العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //16:31ت م0131