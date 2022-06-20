الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأصدر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عدداً جديداً من مجلة الحوار، وهي مجلة فكرية ثقافية تتناول أبرز القضايا والموضوعات التي كانت ضمن أنشطة وفعاليات المركز خلال المدة الماضية، إضافة إلى مشاركات وإسهامات كوكبة من كتاب الرأي والمفكرين في المملكة والوطن العربي.ويأتي إصدار العدد الجديد من مجلة الحوار (47) في إطار جهود المركز المستمرة لتطوير أدواته ورسائله الإعلامية والثقافية والنشر لديه، واستمرارا لطرح القضايا والموضوعات الحوارية التي تناولها المركز خلال المدة الماضية.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان أن مجلة الحوار هي إحدى الوسائل والقنوات التي يمكن من خلالها التواصل مع شريحة كبيرة من المثقفين والمفكرين عبر إسهاماتهم الفكرية ومقالاتهم التي تتناول موضوعات الحوار المختلفة.وقال: إن أغلب هذه الرؤى الوطنية التي يتم تداولها عبر صفحات المجلة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر الموقع الرسمي للمركز -الذي تم إطلاقة مؤخراً لتعزيز فرصة الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء- يقوم المركز بدراستها والعمل على تحويلها إلى برامج يستفيد منها المواطن والوطن في تعزيز ونشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال في المجتمع.وتضمنت الموضوعات التي تناولها العدد الجديد بعض القضايا الفكرية والثقافية التي تبلور رسالة المركز وأهدافه نحو تعزيز الرؤى والتصورات الحوارية المختلفة، بما يسهم في إثراء الموضوعات المطروحة للحوار، ويرسّخ مفاهيمه في المجتمع.واستعرض الإصدار الجديد موضوع التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وأهميته كعامل فاعل لتحقيق ودمج التغيير والتفاعل الإيجابي بين الثقافات والحضارات الإنسانية، ‏وتعزيز مناخات التلاقي والانفتاح بينها، إضافة إلى تمتين أواصر الحوار ‏والتفاهم المتبادلين، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة‎.واستمراراً لنهج المجلة في طرح القضايا الوطنية الكبرى والمشكلات الاجتماعية تناول العدد مجموعة من التقارير المتنوعة أبرزها: "مسارات تشكل السلوك المتعصب"، و"دور المسرح العربي في تجسير الحوار بين الشعوب"، ‏إضافة إلى "فهم الحوار من وجهة نظر التحليل الاجتماعي للمحادثة"، وأيضا "التعايش الديني في جمهورية كازاخستان". ‏وتعدّ مجلة الحوار إحدى الأدوات الإعلامية التي يستثمرها المركز لإيصال رسالته وأهدافه السامية بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ مفاهيمه بين جميع الأطياف الفكرية، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي، ويحافظ على الوحدة الوطنية.// انتهى //16:31ت م0132