الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمملكة المغربية الشقيقة، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.وقام الفريق الطبية التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 29 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //16:32ت م0133