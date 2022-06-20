الباحة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عدداً من الطلاب والطالبات والإداريين والإداريات بتعليم الباحة الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقات التعليمية على مستوى المملكة.جاء ذلك خلال استقباله في الإمارة اليوم، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وعدداً من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، حيث قدّم الزهراني عرضاً موجزاً عما حققه تعليم المنطقة من منجزات خلال المدة الماضية، مستعرضاً آلية جائزة الموظف الإداري المتميز التي درج تعليم المنطقة على تنفيذها بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمات النوعية المقدمة للمستفيد.وبارك سموه للفائزين بالجوائز المحلية والوطنية، مؤكداً أهمية إيلاء المتميزين والمتميزات من أبناء وبنات المنطقة الرعاية الكاملة ليحظوا بدورِهم الفاعل في تحقيق التعليم المجود، والإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة لوطنهم ومجتمعهم.ثم الأمير حسام بن سعود الدروع التذكارية للفائزين من الطلاب والطالبات والإداريين والإداريات.// انتهى //16:34ت م0134