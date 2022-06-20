الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لحفر 50 بئرًا سطحيًا في جمهورية النيجر، يستفيد منه 33.235 فردًا.ومثل البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.وأوضح مساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي أنه سيُحفَر بموجب الاتفاقية 50 بئرًا سطحيًا بأعماق من 20 إلى 30 مترًا وتركيب 50 مضخة يدوية، بالإضافة إلى بناء فوهة البئر للحماية من التلوث، مع تركيب غطاء خرساني أو حديدي، وبناء حوض للاستخدام البشري لكل بئر سطحي من الخرسانة بمقاس (1 - 2م)، وتدريب مستفيدين اثنين لكل بئر على الصيانة والمتابعة.وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتوفير مصادر المياه الصالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه غير الصحية، وتوفير المياه للمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكان، والإسهام في استقرار السكان والحد من الهجرة من أجل الحصول على مصادر المياه. ويأتي ذلك في إطار مشروعات الإمداد المائي والإصحاح البيئي المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الدول ذات الاحتياج.// انتهى //16:35ت م0137