أبين 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 360 طنا من التمور في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.وقدم نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من معونات وإغاثات مختلفة ولدوره الإنساني الرائد في بلاده.وعبر عدد من المستفيدين بدورهم عن سعادتهم بهذه المكرمة والتي تجسد عمق العلاقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية اليمنية، و تحقق الاستقرار المادي والمعيشي للأسر المحتاجة.وسيجري خلال المشروع تقديم 5.000 طن تمور بما يعادل 625.000 كرتون تمور توزع على 625.000 أسرة من الأسر النازحة والمتضررة في 13 محافظة يمنية .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الشقيق.// انتهى //16:36ت م0138