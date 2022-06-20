الرياض 21 ذو القعدة1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أنها فازت بمناقصة الدفعة الثانية التي طرحتها المؤسسة العامة للحبوب لتوريد كمية 300 ألف طن من القمح.وأوضحت أن الكمية المحددة سوف تصل عبر خمس شحنات إلى الموانئ المحلية, حيث من المقرر أن تصل شحنتان في شهر نوفمبر، ومثلها في شهر ديسمبر من العام الجاري, والشحنة الخامسة تصل خلال شهر يناير من العام القادم.وذكرت "سالك" أن الكمية التي ستوردها من استثماراتها الخارجية تأتي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج بوصفه أحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم المخزونات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية.يشار إلى أن شركة "سالك" قد فازت بمناقصة الدفعة الأولى مطلع الشهر الحالي من المؤسسة العامة للحبوب لتوريد 240 ألف طن من القمح بواقع أربع شحنات، كما وردت العام الماضي 355 ألف طن من القمح عبر استثماراتها الخارجية بواقع 6 شحنات وصلت إلى 4 موانئ محلية, حيث تمثل الكمية 10% من مشتريات المملكة السنوية.// انتهى //17:09ت م0159