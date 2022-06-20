الخرطوم 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في حفل تدشين المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية للحقوق الأساسية للطفل، الذي نظمه المجلس القومي لرعاية الطفولة اليوم، بحضور معالي وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، وعدد من المسؤولين والمهتمين.ودعا السفير جعفر في كلمته أمام المؤتمر، إلى تضافر الجهود من أجل حقوق الطفل لجعلهم خير من يقود البلدان، مشيراً إلى أن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت حماية حقوق الطفل، وكرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم.وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، مؤكداً إن سياسة المملكة تهتم بحقوق الطفل أينما كان ولاتقتصر على مواطنيها فقط وذلك من منطلق دور المملكة الإنساني، حيث تسخر الجهود لإسناد الأطفال من الأشقاء عبر المساعدات الإنسانية والمشروعات الصحية والخدمية، بجانب التنسيق الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات لتكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الطفل.// انتهى //17:12ت م0160