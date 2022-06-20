القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسيقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بزيارة رسمية للجزائر تستمر يومين, وذلك في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي بأنه من المنتظر أن يلتقي الأمين العام بالرئيس عبدالمجيد تبون في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول الموضوعات العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة, وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة.//انتهى//17:35ت م0162