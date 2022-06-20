لندن 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسرحبت الحكومة البريطانية اليوم بإطلاق سراح خمسة من رعاياها كانوا قيد التوقيف في أفغانستان.وأعرب متحدث بإسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان عن ترحيب بلاده بالخطوة قائلاً: نرحب ونقدر إطلاق الإدارة الحالية لأفغانستان سراح خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان.وقدم المسؤول البريطاني في ختام البيان اعتذار بلاده وأسر الرعايا عن الحادثة قائلاً: "نيابةً عن عائلات المواطنين البريطانيين، نعرب عن اعتذارهم عن أي انتهاك للثقافة أو العادات أو القوانين الأفغانية، ونقدم ضمانات على حسن سلوكهم في المستقبل".// انتهى //17:37ت م0163