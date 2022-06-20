سياسي / الحكومة البريطانية ترحب بإطلاق سراح خمسة من رعاياها في أفغانستان
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
لندن 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
رحبت الحكومة البريطانية اليوم بإطلاق سراح خمسة من رعاياها كانوا قيد التوقيف في أفغانستان.
وأعرب متحدث بإسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان عن ترحيب بلاده بالخطوة قائلاً: نرحب ونقدر إطلاق الإدارة الحالية لأفغانستان سراح خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان.
وقدم المسؤول البريطاني في ختام البيان اعتذار بلاده وأسر الرعايا عن الحادثة قائلاً: "نيابةً عن عائلات المواطنين البريطانيين، نعرب عن اعتذارهم عن أي انتهاك للثقافة أو العادات أو القوانين الأفغانية، ونقدم ضمانات على حسن سلوكهم في المستقبل".
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17:37ت م
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