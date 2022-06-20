القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 7ر646 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة بلغت 49ر0%، لينهي تعاملاته عند مستوى 18ر9680 نقطة. كما هبط مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 82ر0%، ليغلق عند مستوى 64ر1805 نقاط. وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي خسر 74ر0% من قيمته, لينهي تعاملاته عند مستوى 01ر2674 نقطة.// انتهى //17:56ت م0167