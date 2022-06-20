القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واساختتمت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الإستراتيجية الإعلامية العربية بعد يومين من المناقشات بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب.وأوضح المدير العام للقنوات التلفزيونية بهيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد آل شرهان في تصريح لـ " واس "، أن فريق الخبراء ناقش الإستراتيجية الإعلامية التي قدمتها المملكة حول التعامل الإعلامي مع جائحة كورونا، وتم الاتفاق على إثراء تلك الإستراتيجية والبناء عليها لتكون إستراتيجية عربية موسعة للتعامل مع الأزمات مستقبلاً وليس فقط كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم تلقي آراء ومقترحات الدول العربية لتحديث تلك الإستراتيجية لتكون قادرة على التعامل الإعلامي مع الأزمات عربيًا ودوليًا.وقد أشادت وفود الدول العربية المشاركة في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العربي المعني بخطة عمل الإستراتيجية الاعلامية العربية، بالمبادرة والمقترح السعودي حول إستراتيجية إعلامية عربية لمواجهة الأزمات لتكون أعم وأشمل من الإستراتيجية الإعلامية الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا.// انتهى //17:56ت م0169