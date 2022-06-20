القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعم الصومال ومساندة الحكومة الجديدة في جميع السياسات الرامية إلى تثبيت دعائم السلام والأمن والاستقرار في الصومال.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح له اليوم أن أبوالغيط جدد في خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها الداعم لبلاده ومساندة حكومته الفيدرالية الجديدة في تنفيذ الأولويات الصومالية.// انتهى //17:57ت م0170