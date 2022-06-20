سياسي / وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الوضع في ليبيا
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في ليبيا.
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17:57ت م
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