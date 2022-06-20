القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في ليبيا.//انتهى//17:57ت م0171