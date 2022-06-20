الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة اليوم عقد مشروع تنفيذ وتجهيز المزارع البديلة النموذجية في منطقة جازان مع رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمان.وشهد توقيع العقد معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وعدد من المسؤولين، ويتضمن المشروع الذي يهدف إلى توفير الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.ويتضمن المشروع تنفيذ وتجهيز 475 مزرعة بُن، وإنشاء خزانات إسمنتية لها بتقنية حصاد مياه الأمطار، وتركيب شبكات ري مرشّدة للمياه، وغرس 114 ألف شتلة بُن وفواكه استوائية في محافظات: فيفا، والدائر، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، بمنطقة جازان، ويعد مكملًا لمشاريع سابقة في المدرجات الزراعية، وهو أحد مشاريع قطاع البُن في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقًا لمستهدفات "رؤية 2030".// انتهى //17:58ت م0172