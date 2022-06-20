فيينا 21 ذو القعدة1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسبدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية لجمهورية النمسا، بهدف استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.والتقى معاليه خلال زيارته التي رافقه فيها معالي نائبه المهندس أسامة الزامل وعدد من المسؤولين في الوزارة , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ، حيث جرى خلال اللقاء مباحثة أبرز المستجدات بين المملكة والنمسا، وتأكيد جهود المملكة وعزمها على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال زيادة التعاون في العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين.وتخلل اللقاء مناقشة أهم فرص التعاون والموضوعات التي تهم الجانب السعودي، إضافة إلى مناقشة جهود وفد المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومقرها فيينا، والتزام المملكة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتطلعها لاستمرار التعاون مع المنظمة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأهمية الاستفادة من الخدمات والخبرات التي تقدمها وتمتلكها المنظمة.يُذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية تأتي لتأكيد اعتماد المملكة على الصناعة والتعدين كخيارات في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما تأتي الزيارة للتعريف بالممكنات والحوافز لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة في الثورة الصناعية الرابعة، والمسح الجيولوجي، واستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال المنافسات التعدينية.// انتهى //19:13ت م0176