جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسصنع موسم جدة 2022 حراكًا إثرائيًا على مستوى فعالياته التي استقطبت في معظمها التجارب العالمية تنوعًا في تقديم المنتج الترفيهي بأكثر من 60 لعبة ترفيهية و70 تجربة تفاعلية عززت من الرؤية المستقبلية لهذه الصناعة بإحداث تنوعٍ اقتصادي وثقافي يلمسه المواطن والمقيم والزائر.واستمتع زوار مدينة جدة بأكثر من 50 يومًا منذ انطلاق فعاليات الموسم المتنوعة التي تضمنت 2800 فعالية تتناسب مع مختلف الأعمار، وشهدوا أكثر من 36 عرضًا وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى، إضافةً لعروض الألعاب النارية التي تشهدها يوميًا مختلف مناطق الموسم التي تشكل لوحات جمالية بديعة في سماء جدة.وكان للحضور العالمي في فعاليات الموسم دور في وضع بصمة عالمية على خارطة الفعاليات من خلال المعارض العالمية والحفلات الغنائية شهدت حضورًا كبيرًا من الزوار، وأنعش حركة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، كما عزز توطين أكثر من 14 مهنة لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.// انتهى //19:13ت م0177